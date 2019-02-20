На Черкащині землю для бійців АТО місцеві депутати переписали на своїх родичів

Земельний скандал на Черкащині. Місцеві депутати разом з ділянками для бійців АТО під шумок проголосували і за виділення землі своїм родичам.

128 гектарів ще кілька років тому були зарезервовані для учасників війни на сході. Більше року тому сільрада погодила список претендентів і тільки зараз місцеві жителі побачили в ньому синів, доньок, зятів і майбутню невістку очільників села, які до АТО відношення не мають.

В управлінні держгеокадастру кажуть, дозволили розробити документи із землеустрою, бо списки претендентів погодила громадська організація, яка опікується ветеранами АТО. А щодо їхнього складу – запитання до сільради.

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Місцеві жителі вже висловили недовіру сільському голові і прагнуть скасувати скандальне рішення своїх депутатів.

До слова, чому чиновникам вигідно ремонтувати мости, а не зводити нові.

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