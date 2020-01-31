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Факти / Відео / Україна

На червоне, через чотири смуги. Українські пішоходи не знають ПДД

На червоне світло, в навушниках, через чотири смуги – головне ж аби швидко. Українські пішоходи безграмотні та безвідповідальні. Правилами дорожнього руху відверто нехтують. Штраф за порушення пішоходом ПДР – 51 гривня. Але і його поліцейські найчастіше стягнути не можуть. Бо щоб скласти протокол – потрібен паспорт.

Пішоходи  це такі ж учасники дорожнього руху, як і водії. Лише за минулий рік із їхньої вини відбулось майже 800 ДТП із потерпілими. Більше сотні людей загинуло.

Щоб змінити сумну статистику експерти радять негайно змінювати шкільну програму. Основи правил дорожнього руху пропонують зробити не формальним, а обов’язковим предметом в українських школах зі складанням іспиту у старших класах.

Факти ICTV раніше писали про те, як карають пішоходів-порушників в Україні.

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