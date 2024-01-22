Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
На цих територіях РФ проживають українці! Указ Зеленського… | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Сьогодні кількість росіян на Бахмутському напрямку зменшилися ще на 134 вояки.
– День Соборності України 22.01.2024: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.
– Множинне громадянство зміцнить суверенітет України – Кулеба.
– Зеленський доручив Кабміну розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у Росії.
– В Одесі затримали Романа Гринкевича: що відомо.
– Справа бізнесмена Ігоря Мазепи.
– Зеленський про зустріч урядовців з представниками бізнесу.
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