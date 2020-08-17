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На Донбасі бойовик добровільно здався українським військовим

Перетнувши лінію зіткнення, до Збройних сил України прийшов здаватися бойовик. Про це повідомляє штаб Обєднаних сил України.

Помітив найманця один із українських військових. Керівництво вирішило не відкривати по ньому вогонь через те, що бойовик був без зброї.

Затриманим виявився уродженець Луганська Ігор Катренко. При собі мав військовий білет терористичної організації “ЛНР”, там був на посаді стрільця-снайпера та знеболювальні з наркотичною дією.

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Під час огляду бойовика, українські військові помітили на його тілі синці. За повідомленням штабу ООС, бойовик дійсно не витримав жорсткого поводження від керівництва окупаційної армій. Тому йшов здаватися.

Випадки, коли бойовики здаються військовим ЗСУ на передовій не поодинокі. Щоби перешкодити російським найманцям масово переходити на сторону України окупаційна армія створила загороджувальні загони, щоби розстрілювати тих, хто тікає з сепаратистських позицій.

Також Росія має намір постачати зброю на Донбас, у разі виділення США військової допомоги Україні. Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников.

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