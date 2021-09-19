На Донбасі бойовики шість разів порушили режим тиші та підіймали безпілотник

Ранок на передовій розпочався з обстрілів бойовиків у районі Майорська у Донецькій області.

За минулу добу, 18 вересня, російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Стріляли по українських позиціях біля Новоселівки другої, Нью-Йорка, Широкиного, Південного та Катеринівки.

Бойовики застосовували заборонені у Мінських домовленостях міномети 120 калібру, артилерію калібру 122 мм, станкові протитанкові та великокаліберні кулемети.

Крім постійних провокативних обстрілів, бойовики знову підіймали у небо безпілотники.

Напередодні у результаті обстрілів бойовиків було поранено двоє українських військових. Наразі вони знаходяться у лікарні.

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