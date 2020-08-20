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На Донбасі палало та вибухало: у Маріуполі пройшли військові навчання

На Донбасі палало, вибухало та розривалося. По всій лінії розмежування Об’єднані сили провели масштабні військові навчання. На приазовському полігоні поблизу Маріуполя атаку умовного ворога відбивали навіть за допомогою авіації та артилерії.

До тренувань залучені всі війська Збройних сил, а також 300 бійців окремого загону спецпризначення Азов.

За легендою, ворог почав стрімкий штурм. Українські підрозділи були змушені відійти і готуватись до контрнаступу, аби відновити втрачені позиції. Закінчується все, звичайно, перемогою українських військових.

Бійці Азову підкреслюють, що запам’ятаються не стільки навчання, як підготовка до них.

Також на передовій попри оголошений режим тиші, інколи неспокійно. Там за десятки кілометрів від лінії зіткнення не вщухав вогонь. Вітер розносив пожежу дедалі ближче до населених пунктів Миронівське, Світлодарськ та Луганське.

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