На форум у Давосі не запросили Путіна і трьох російських олігархів

Американські санкції діють! На авторитетний Всесвітній економічний форум у Давосі цього року не запросили трьох впливових російських бізнесменів, чиї імена потрапили до санкційного списку. Про це повідомляє Financial Times.

Йдеться про власника групи Ренова Віктора Вексельберга, співвласника Русала Олега Дерипаску та очільника банку ВТБ Андрія Костіна. Їх уже поінформували, що вони будуть небажаними гостями на форумі.

Читайте: Економічний форум у Давосі: що потрібно знати

За даними видання, ініціатором стали США. З їхньої подачі – організатори відмовилися і від планів уперше за останні 9 років запросити у Давос Путіна.

Форум у Давосі відбудеться з 22 по 25 січня наступного року. Нагадаємо, щороку в рамках давоського форуму проходить Український сніданок, організований Фондом Віктора Пінчкуа. На цій ланч-конференції світова еліта обговорює політичні та економічні проблеми України.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Кличкам в Давосі вручили нагороду за просування образу України.

Опубліковано Листопад, 07 в 11:26



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.