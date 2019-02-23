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На фронті знову гаряче: постійний вогонь, переміщення техніки та ротація бойовиків

Одна з найгарячіших ділянок фронту – Світлодарська дуга. Відстань до ворога незначна, тож українські вояки чують переміщення техніки окупантів.

На Авдіївській промзоні ворожий вогонь майже не припиняється. Мінометні обстріли тут чи не щодня. Таку активізацію важкого озброєння бійці пов’язують з ротацією і тим, що кремлівські найманці, можливо, спробують наступати.

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Вивчають зміни на наших позиціях безпілотники противника. Причому пташки не любительські, а російські.

На обстріли найманців українські вояки дають адекватну відповідь. Сидіти і терпіти ніхто не збирається.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Донбас визнано найбільш замінованим регіоном у світі.

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