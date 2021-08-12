На ГогольFest 2021 вирушить перший у Європі арт-потяг – дата і ціна квитків

13 червня на популярний мистецький фестиваль ГогольFest із Києва вирушить особливий потяг. Сім вагонів зовні розмальовані вуличними художниками, а всередині обладнані усім необхідним, щоб пасажири змогли насолодитися культурною та освітньою програмою просто в дорозі. ГогольTrain здійснить рейси до шести міст України, де відбуватимуться різні заходи фестивалю.

Звичайний вагон Укрзалізниці просто на пероні розмальовують сучасні вуличні художники, але замість поліції їх сьогодні оточили камери та преса. Цим потягом з семи вагонів завтра вирушать сотні українців на найпопулярніший культурний фестиваль — ГогольFest.

– З’явилася ідея об’єднати країну якраз до 30-річчя незалежності. Нам вдалося отримати ці сім вагонів, які й з’єднають Україну, – розповів директор фестивалю ГогольFest Максим Демський.

На одному з вагонів художники намалювали українського митця Олександра Ройтбурда, який нещодавно помер. Картину на вагоні назвали Ройтбурд та овочі.

– Олександр був прикладом свободи митця, який торкався складних тем у творчості та вільно ставився до неї, це дратувало людей-овочів, — розповів головний куратор візуальної програми ГогольTrain Олександр Нікітюк.

ГогольTrain – це перший в Європі арт-потяг. До 30-річчя незалежності України заплановано шість рейсів з Києва до різних міст, де проходитиме фестиваль. Квиток коштує від 300 грн. У потязі є спальні та фестивальні вагони, в яких вже з початком подорожі починається культурна та освітня програма. Тут можна буде насолодитися музикою, подивитися кіно, послухати лекції. Наступного року планують пустити такий арт-потяг і на європейські фестивалі до Європи.

– На думку експертів Deutsche Bahn – це дуже перспективний проект. Я сподіваюся, що Укрзалізниця і Міністерство інфраструктури допоможуть реалізувати наші плани, – розповів засновник ГогольFest Влад Троїцький.

Окрім презентації яскравих вагонів ГогольTrain, художники вирішили організувати перформанс, створюючи унікальний дизайнерський одяг у реальному часі.

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