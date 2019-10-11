На Харківщині лікарі не визнають хворим хлопчика, в якого немає півчерепа

На Харківщині 12-річному хлопчику, якому лікарі неймовірними зусиллями врятували життя після важкої ДТП не дають статус інвалідності. Микита Тимченко з невеличкого містечка Люботин під Харковом під час важкої операції довелося видалити половину черепної коробки.

За законом такі діти гарантовано і як найшвидше мають отримати державну допомогу для людей з особливими потребами. Але в місцевій лікарсько-консультативній комісії так не думають, там вирішили почекати рік, в надії, що щось зміниться.

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А без цього статусу дитина не може претендувати на реабілітацію та медичні пристосування, які потрібні для одужання та повноцінного життя.

У липні у скутер, на якому їхав Микита з братом врізався позашляховик. У харківській лікарні невідкладної допомоги зробили неможливе, врятували хлопцеві ногу від ампутації і зберегли функціональність мозку.

Микиті планують зробити реконструкцію черепа, але операція дуже дорога. Вартість однієї лише трубки для імплантації – $300.

Однак у містечку Люботин, де живе Микита, не визнали порушення здоров’я хлопчика. Сказали – приходьте через рік.

Абсурдні рекомендації педіатр передала люботинській лікарсько-консультативній комісії, і там, хоч і розуміють, що Микита має особливі потреби, зробили свій дивний остаточний висновок. А тим часом дитина потребує якнайшвидшого вартісного лікування.

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