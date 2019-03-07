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На Харківщині перепоховали солдата, який 5 років вважався зниклим безвісти

20-річний Руслан Дейнеко – солдат 92 окремої механізованої бригади – вважався 5 років зниклим безвісти під час запеклих боїв в Іловайському котлі. Та його батьки до останнього вірили, що зможуть побачити сина живим. Продовжували власні пошуки і ледь не потрапили на гачок зловмисників, які стверджували, що Руслан у полоні і за гроші обіцяли інформацію про його місцеперебування.

Понівечені тіла воїнів та спалену техніку волонтери знайшли лише за кілька тижнів. А на місці – величезні вирви від снарядів.

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Майже 5 років Руслан покоївся під порядковим номером 4055 на запорізькому цвинтарі, як і сотня інших бійців. Їх поховали як невідомих солдатів, адже понівечені вибухами тіла впізнати було неможливо.

Крапку у пошуках поставили результати ДНК-експертизи, завдяки якій вдалося ідентифікували Руслана. Сьогодні на рідній Харківщині у Чугуєві відбулося перепоховання воїна, який віддав життя за вільну Україну.

До слова, Факти ICTV розповідали про нові правила поховання.

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