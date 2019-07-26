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На Харківщині викрили масштабне розкрадання деревини

Служба безпеки України викрила незаконну оборудку з розкрадання цінної деревини на Харківщині.

Під час спецоперації в Чугуївському, Золочівському і Красноградському районах силовики затримали шість вантажівок з лісом без дозвільних документів. Сума збитків майже півмільйона гривень, шкоду екології ще встановлюють.

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Відкрито кримінальне провадження, чорним лісорубам загрожує до 3 років в’язниці. Силовики встановлюють посадовців, які могли кришувати цей незаконний лісорубний бізнес.

Нагадаємо, тиждень тому під час візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський проінспектував лісгоспи і був вражений масштабами знищення лісів. Глава держави наказав силовикам негайно викрити всіх, хто причетний до незаконної вирубки, і пригрозив звільнити керівників прокуратури, поліції та СБУ, якщо не буде позитивного результату роботи.

До слова, незаконна вирубка дерев на Харківщині: захисників лісу залякують розправою.

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