На Харківщині викрили масштабне розкрадання деревини
Служба безпеки України викрила незаконну оборудку з розкрадання цінної деревини на Харківщині.
Під час спецоперації в Чугуївському, Золочівському і Красноградському районах силовики затримали шість вантажівок з лісом без дозвільних документів. Сума збитків майже півмільйона гривень, шкоду екології ще встановлюють.
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Відкрито кримінальне провадження, чорним лісорубам загрожує до 3 років в’язниці. Силовики встановлюють посадовців, які могли кришувати цей незаконний лісорубний бізнес.
Нагадаємо, тиждень тому під час візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський проінспектував лісгоспи і був вражений масштабами знищення лісів. Глава держави наказав силовикам негайно викрити всіх, хто причетний до незаконної вирубки, і пригрозив звільнити керівників прокуратури, поліції та СБУ, якщо не буде позитивного результату роботи.
До слова, незаконна вирубка дерев на Харківщині: захисників лісу залякують розправою.