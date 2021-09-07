У Харківській області викрили нелегальну схему переробки російського газу

На Харківщині викрили нелегальну схему перероблення російського газу

Під час спецоперації, яку податківці разом з прикордонниками та обласною прокуратурою провели на Харківщині, викрили незаконне виробництво пального. Ділки постачали побутовий газ із Росії, а потім на власному заводі переробляли його на автогаз.

Слідчі встановили, що посадові особи товариства, не маючи жодних дозвільних документів, організували схему постачання контрафактного скрапленого газу з Росії, нібито для побутових потреб населення, який потім перероблювали в автогаз та реалізовували через АЗС на території Харківської області без сплати належних акцизних платежів.

Попри те, що у Державній фіскальній службі не називають мережу АЗС, яка переробляла та постачала контрафактний газ, фахівці знають про кого йдеться.

– Йдеться про сховища газу БРСМ-нафта, яке цього року відкрили біля міста Вовчанськ Харківської області, ближче до кордону з Росією, – сказав експерт ринку нафтопродуктів Артем Куюн.

Це вже не перші слідчі дії на об’єктах, що належать мережі АЗС БРСМ-нафта за останній час. Днями у Києві ДФС провела обшуки на шести автозаправних станціях мережі, про це першими повідомили у самій компанії.

– На сховищі, з якого постачали пальне на ці АЗС, знайшли контрафактний бензин. За нашими дослідженнями, БРСМ реально займається самостійно виробництвом пального. Вони не відкидають цього, кажуть, що цим займаються. Друга історія, більш серйозна, це фіскальний аспект цієї теми, – зазначив Артем Куюн.

Раніше фахівці паливного ринку та експертні установи неодноразово порушували питання про ухилення від сплати податків БРСМ-нафта та невідповідності пального на АЗС мережі стандартам якості.

Натомість мережа усі закиди спростовує та продовжує працювати на українському ринку та навіть активно розширюється.

– Ми почали системно знаходити неякісний бензин у цій мережі. Попереджували їх – ніякої реакції не дочекалися, тому після попереджень ми були змушені розірвати з ними контракт про співпрацю, – розповів директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Наразі слідчі дії на низці об’єктів БРСМ-нафта тривають. З’явилися повідомлення про зникнення бензину А-95 та деяких інших видів пального, виробництво яких відбувається на власних потужностях мережі БРСМ. За оцінками експертів, український бюджет втрачає до 20 млрд грн щороку через нелегальний ринок пального.

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