На Харківщині закривають дві школи: батьки та учні обурені

Хто закриватиме школи – будуватиме тюрми, з таким гаслом у містечку Первомайський на Харківщині учні, їхні батьки та вчителі пікетували мерію. Від міського голови вимагали не закривати два навчальні заклади, у яких вчаться 600 дітей – відстояти їх намагаються люди вже не один рік. Міський очільник каже: у Первомайському сім шкіл, закриває лише дві, а своє рішення пояснює оптимізацією й економією коштів, та виніс питання на сесію міської ради.

Сесію міської ради в 30-тисячному Первомайському на Харківщині пікетують і діти, і дорослі.

Під загрозою закриття школа у самісінькому центрі містечка. Батьки кажуть – на ремонт витратили сотні тисяч гривень – вставили вікна, полагодили електрику, закупили обладнання для їдальні – мерія ж за кілька років не виділила ані копійки.

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Протікає дах – торік на його ремонт дали гроші з обласного бюджету. Мер навіть не думав його лагодити.

Сім закладів освіти на три тисячі учнів – завелика розкіш, пояснює міський голова. Школи Первомайського напівпорожні. З міського бюджету сплачують комуналку і зарплату технічним працівникам. Закриють дві із семи – зекономлять 3 млн грн, які пустять на ремонт доріг. Рівень освіти не постраждає, дітей обіцяє перевести в сусідні школи, а вчителів – не звільняти. Частина містян мера підтримує.

Мер питання закриття освітніх закладів виносить на сесію міськради, городяни намагаються заблокувати трибуну. Та більшістю голосів депутати ухвалюють рішення.

До слова, скандал у чернігівській школі: школяру з інвалідністю заборонили танцювати на випускному.

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