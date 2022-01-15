На хімічному заводі у США сталася пожежа, є постраждалий

Сьогодні, 15 січня, на одному із хімічних заводів міста Пассаїк в американському штаті Нью-Джерсі сталася масштабна пожежа.

Будівля загорілася о 3.30 за київським часом. Вогонь майже одразу охопив усю будівлю. В небо піднялася величезна отруйна хмара. Стовп чорного диму здіймався на кілька кілометрів.

Внаслідок пожежі постраждав пожежник. Полум’я гасять понад 200 рятувальників. Ліквідації пожежі перешкоджав сильний мороз, бо через нього замерзала вода.

Досі приборкати займання не вдалося. Влада поки не встановила рівень забруднення повітря. Містянам порадили довго не гуляти на вулиці.

Також Америка потерпає від лісових пожеж. Нещодавно полум’я у штаті Колорадо знищило близько тисячі будинків. Внаслідок трагедії троє людей зникли безвісти та вважаються загиблими.

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