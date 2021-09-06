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Людмила Богданова |

На каналі ICTV стартує новий сезон програми Свобода слова

На телеканалі ICTV стартує новий політичний сезон програми Свобода слова. У понеділок, 6 вересня, вперше Свобода слова вийде в ефір з нової студії, що змонтована за останнім словом телевізійних технологій.

– Сьогодні у нас три прем’єри насправді – нового сезону, нового формату та нової студії… Оцінити повністю її технологічні високі можливості можна, починаючи з 22.45, коли з’явиться перший у цьому сезоні випуск Свободи слова, – ділиться ведучий Вадим Карп’як.

У першому випуску нового сезону експерти обговорюватимуть візит президента Володимира Зеленського до США, а саме чи стане він каталізатором загострення на Донбасі.

Гостями студії 6 вересня будуть: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем’єр Олексій Резніков, лідери фракцій Верховної Ради Давид Арахамія та Ірина Геращенко. На включенні з Берліна приєднається Павло Клімкін.

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