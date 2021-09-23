На Канарах вулкан Кумбре-В’єха знищив понад 350 будинків

Лава вулкана Кумбре-В’єха на канарському острові Ла-Пальма знищила вже понад 350 будинків.

Із кратеру все ще вилітають розпечені бризки та йде чорний дим.

До вогняного стовпа висотою майже 12 метрів допустили журналістів. Зробити знімки вони змогли лише під наглядом поліції.

Хоч наразі лава витікає вже не так стрімко, жителям все одно радять бути обережними.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма почалося в неділю, 19 вересня. Цього дня зафіксували 327 землетрусів із найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За тиждень до цього кількість підземних поштовхів становила понад 25 тис.

За даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Із Ла-Пальми відразу евакуювали 6 тис. людей.

У перші години після пробудження вулкана припинив роботу аеропорт, оскільки через попіл погіршилася видимість.

Як довго триватиме виверження, не можуть поки припустити навіть вулканологи.

День, коли почалося виверження вулкану, називають історичним, оскільки ставалося подібне лише двічі за всю його історію – у 1949 році та в 1971 році.

Виверження 19 вересня 2021 року стало третім.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.