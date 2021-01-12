На кордоні утворились черги: українці масово повертаються на заробітки в Європу

На Закарпатті на кордонах знову черги, але тепер на виїзд із країни. Після Різдва заробітчани масово повертаються на роботу до країн Європи. Найбільше скупчення легковиків перед кордоном зі Словаччиною поблизу Ужгорода.

А от сотні вантажівок стоять чи не перед усіма перепускними пунктами. На перетин кордону водії фур чекають по кілька діб.

Карантин ускладнив процес перетину кордону, оскільки українці повинні надавати прикордонникам низку додаткових документів, але це не спиняє людей.

Читайте: Ця мутація може бути у всьому світі: що відомо про новий британський штам Covid-19

Ще більший затор перед перепускним пунктом Тиса на українсько-угорському кордоні. Фури місцями вишикувалися у два ряди. Такий післяноворічний ажіотаж на кордоні – не дивина, виникає він тут щороку після Різдва.

Наразі пасажиропотік збільшився удвічі, а щоб пришвидшити оформлення документів прикордонники збільшили кількість нарядів.