Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

На кордоні утворились черги: українці масово повертаються на заробітки в Європу

На Закарпатті на кордонах знову черги, але тепер на виїзд із країни. Після Різдва заробітчани масово повертаються на роботу до країн Європи. Найбільше скупчення легковиків перед кордоном зі Словаччиною поблизу Ужгорода.

А от сотні вантажівок стоять чи не перед усіма перепускними пунктами. На перетин кордону водії фур чекають по кілька діб.

Карантин ускладнив процес перетину кордону, оскільки українці повинні надавати прикордонникам низку додаткових документів, але це не спиняє людей.

Читайте: Ця мутація може бути у всьому світі: що відомо про новий британський штам Covid-19

Ще більший затор перед перепускним пунктом Тиса на українсько-угорському кордоні. Фури місцями вишикувалися у два ряди. Такий післяноворічний ажіотаж на кордоні – не дивина, виникає він тут щороку після Різдва.

Наразі пасажиропотік збільшився удвічі, а щоб пришвидшити оформлення документів прикордонники збільшили кількість нарядів.

Теги: ,

По темі

Три хлопчика і дівчинка: в Ужгороді жінка народила четвірню
Три хлопчика і дівчинка: в Ужгороді жінка народила четвірню
Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Ужгород: дата та ціни на квитки
Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Ужгород: дата та ціни на квитки
Українці отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС у 2019 році
Українці отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС у 2019 році
У Німеччині провели рейд у справі нелегального працевлаштування українців
У Німеччині провели рейд у справі нелегального працевлаштування українців
Хто переміг на виборах мера в Ужгороді, Слов’янську та Бердянську – дані ЦВК
Хто переміг на виборах мера в Ужгороді, Слов’янську та Бердянську – дані ЦВК
В Ужгороді переміг чинний міський голова Богдан Андріїв – ЦВК
В Ужгороді переміг чинний міський голова Богдан Андріїв – ЦВК
12 тис. грн за 24 голоси: в Ужгороді викрили схему підкупу виборців
12 тис. грн за 24 голоси: в Ужгороді викрили схему підкупу виборців
В Ужгороді підприємців звільнили від податків через карантин
В Ужгороді підприємців звільнили від податків через карантин
Вгору Вгору