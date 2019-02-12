На кордоні зі Словаччиною утворилася величезна черга з сотень вантажівок

На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску Ужгород – Вишнє Нємецке величезна черга вантажівок. Затор простягнувся вже на кілька кілометрів.

Сотні машин стоять на узбіччі об’їзної дороги Ужгорода, місцями вишикувалися у два ряди і повністю перекрили одну смугу. Водії знервовані і втомлені. Поблизу нема туалетів і магазинів. Стоять у черзі вже четверту добу.

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Черга ледве просувається – від суботи машини наблизилися до кордону на півкілометра. Закарпатські митники пояснюють – усе через повільну роботу словацьких колег. Нині вони запускають удвічі менше машин – через технічні проблеми. Коли все усунуть – невідомо.

Крім того, на словацькому боці працює тільки один стаціонарний сканер, яким перевіряють вміст вантажівок. Досі, щоб пришвидшити оформлення машин, словаки використовували додатково ще два аналогічні пересувні апарати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, кого не пускають на кордоні з Росією.

Опубліковано Лютий, 12 в 22:09



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