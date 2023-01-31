На кожну дію РФ у нас є протидія – Череватий про бої під Бахмутом

Українське командування уважно стежить за ворогом на Бахмутському напрямку та має різні варіанти дій.

На цьому наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей під час ефіру національного телемарафону.

– Повірте, що на кожну дію ворога в нас є протидія, – запевнив Сергій Череватий.

Ухвалюючи рішення, каже речник Східного угруповання військ ЗСУ, командування, перш за все, думає про те, як зберегти особовий склад та зайняти кращі позиції.

– Будь-який крок робиться для того, щоб далі зробити наступний. Ви пам’ятаєте, що коли ми, завдавши значних втрат ворогу, відійшли із Сєвєродонецька та Лисичанська, то відвоювали всю Харківську область та Лиман. Ми вибудували таку потужну оборону в Луганській області, що ворог уже понад пів року там знищується у величезних кількостях, знекровлюється, – наголошує Сергій Череватий.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, Бахмут нині залишається одним із головних напрямків, де армія РФ зосереджує удар.

– Окупанти 197 разів гатили по позиціях ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії. У районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки зафіксовано 42 бойових зіткнення, під час яких було вбито 277 окупантів, а ще 258 дістали поранення різного ступеня важкості, – зазначив Сергій Череватий.

Нині Збройні сили України докладають усіх зусиль, щоб загарбникам не вдалось перекрити трасу до Бахмута поблизу Соледара.

Цим автошляхом досі постачаються для українських військових боєприпаси, спорядження та їжа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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