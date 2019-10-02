На КПВВ Чонгар та Каланчак побудують автовокзали

Контрольно-пропускний пункт Чонгар вже півтора тижні – гучний будмайданчик. Понад сотня робітників поспіхом зводять капітальні споруди на місці вагончиків, які митники та прикордонники встановили на адмінмежі з окупованим Кримом ще 2015 року.

Втім, працює КПВВ Чонгар у звичному режимі. Люди, що повертаються з Криму, не нарікають.

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Серед людей ширяться чутки, що будівництво розпочали, щоб відновити транспортне сполучення з окупованим Кримом. Урядовці це спростовують.

Міністр інфраструктури наполягає, що попри появу тут капітальних споруд КПВВ усе одно матиме статус тимчасового.

Новий КПВВ Чонгар вміщуватиме просторі режимну та сервісну зони. А згодом буде ще й зручний автовокзал.

Попередня вартість робіт на двох КПВВ майже 90 млн грн, третину суми чиновники сподіваються заощадити. Завершити будівництво обіцяють до 15 листопада.

Нагадаємо, Міноборони Росії несподівано влаштувало військові навчання на полігоні Опук. Задіяли кораблі, авіацію і понад 3 тис. військових.

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