Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На КПВВ з окупованим Донбасом суворий карантин: пускають лише тяжко хворих

На Донбасі не працюють пункти пропуску на непідконтрольну територію. Вагомі аргументи для проїзду – смерть родичів або тяжка хвороба. Але навіть за таких умов гарантій проїзду немає. Нині на КПВВ незвично порожньо. На карантині й жителі села Пищевик, у якому розташований КПВВ.

Тут фактично одна вулиця з кількома жителями, яким далеко за 70 років. Для них життя в зоні прикордонного контролю вже звичайна справа, тож карантин особливих змін не приніс. Прикордонники кажуть, що відтоді, як КПВВ практично припинив роботу, бойовики посилили обстріли. Докладніше у сюжеті Тетяни Уралової.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії коронавірусу тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні почав діяти суворий карантин. Як люди реагують на нові обмеження
В Україні почав діяти суворий карантин. Як люди реагують на нові обмеження
Окуляри і респіратор FFP2. МОЗ повідомив правила поховання померлих від Covid-19
Окуляри і респіратор FFP2. МОЗ повідомив правила поховання померлих від Covid-19
Київська влада не збирається відключати ліфти через Covid-19 – Кличко
Київська влада не збирається відключати ліфти через Covid-19 – Кличко
Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
На Київщині на коронавірус захворіли шестеро дітей
На Київщині на коронавірус захворіли шестеро дітей
У Києво-Печерській лаврі виявили 4 хворих на коронавірус
У Києво-Печерській лаврі виявили 4 хворих на коронавірус
У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 267 осіб
У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 267 осіб
Коронавірус в Італії: карантин можуть продовжити на два тижні
Коронавірус в Італії: карантин можуть продовжити на два тижні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка