На КПВВ з окупованим Донбасом суворий карантин: пускають лише тяжко хворих

На Донбасі не працюють пункти пропуску на непідконтрольну територію. Вагомі аргументи для проїзду – смерть родичів або тяжка хвороба. Але навіть за таких умов гарантій проїзду немає. Нині на КПВВ незвично порожньо. На карантині й жителі села Пищевик, у якому розташований КПВВ.

Тут фактично одна вулиця з кількома жителями, яким далеко за 70 років. Для них життя в зоні прикордонного контролю вже звичайна справа, тож карантин особливих змін не приніс. Прикордонники кажуть, що відтоді, як КПВВ практично припинив роботу, бойовики посилили обстріли. Докладніше у сюжеті Тетяни Уралової.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії коронавірусу тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

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