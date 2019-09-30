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Факти / Відео / Україна

На Київщині палають торфовища: причини та як запобігти займанням

В Обухівському районі Київщини палають торфовища. Загоряння сталося за кілька кроків від житлових будинків. Там дуже багато сміття, його місцеві складають у рови.

Пожежники навіть на гарячому впіймали бабцю, яка палила сміття і траву, доки вони поруч гасили полум’я.

Однак, загрозливих займань не сталося б, якби торфовища належно облаштовували. Ділянки треба прибирати, косити траву та очерет, постійно контролювати рівень води. Коли спекотно – землі зволожувати, коли волого – навпаки. Так торфових займань уникають у Голландії та Фінляндії.

В Україні ж – все інакше. Приватні власники не доглядають як слід за землями, водні канали ніхто не чистить. Діти труяться задимленим повітрям, а у школах на час тління припиняли навчання.

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Збитків від таких пожеж, як виявилося, теж ніхто не рахував. Тисячі літрів пального на сотні тисяч гривень чиновники називають просто витратами. Якої шкоди усе це завдало довкіллю та здоров’ю підрахувати не можна. У світі такі небезпечні торфовища перетворюють назад у болота.

В Ніжинському районі на Чернігівщині теж реалізували схожий проект. Хоча, він єдиний на всю Україну. Бо за всі роки незалежності стратегії поводження з торфяниками у держави так і не вироблено.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечні торф’яні пожежі та як із ними боротися.

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