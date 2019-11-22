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Факти / Відео / Україна

На лінії розмежування біля Петрівського і Богданівки почали демонтаж бліндажів

У районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського на Донеччині почався демонтаж бліндажів.

Уже розібрали дві оборонні споруди. Крім того, триває розмінування.

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Піротехніки обстежують територію і вилучають боєприпаси. Вже перевірили 30 гектарів, знешкодивши майже дві сотні вибухонебезпечних предметів.

До слова, Факти ICTV розповідали про хитрощі ворога на передовій.

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