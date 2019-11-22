На лінії розмежування біля Петрівського і Богданівки почали демонтаж бліндажів
У районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського на Донеччині почався демонтаж бліндажів.
Уже розібрали дві оборонні споруди. Крім того, триває розмінування.
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Піротехніки обстежують територію і вилучають боєприпаси. Вже перевірили 30 гектарів, знешкодивши майже дві сотні вибухонебезпечних предметів.
До слова, Факти ICTV розповідали про хитрощі ворога на передовій.
2019-11-22Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.