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Військові з 14 країн та шалені завдання. На Яворівському полігоні стартував Rapid Trident-2019

На Львівщині стартували масштабні міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Понад 3500 військовослужбовців із 14 країн світу з’їхалися на Яворівський полігон, аби переймати досвід один одного та ділитися передовими методиками підготовки армій провідних країн світу. Сьогодні учасники навчань продемонстрували журналістам практичні навички на двох окремих ділянка полігону.

За легендою, воїни окремої гірсько-штурмової бригади, спецпризначенці, сапери та нацполіція повинні звільнити населений пункт від терористичних угруповань. Найпершими в місто заходить гірсько-штурмова бригада, займає оборонну позицію.

На другій навчальній ділянці підрозділи Rapid Trident показують свої досягнення у веденні наступу з форсуванням водойми.

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Один із підрозділів тактичної групи відвертає увагу умовного противника, аби основні сили могли наблизитися до місця переправи через водойму. На землі їх прикриває вогнева група, у небі – повітряний десант.

Загалом під час навчань, які триватимуть до 28 вересня, українські армійці та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни.

За цей час бійці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру.

Цьогорічні навчання – повноцінний партнерський досвід. Адже тренують  не лише іноземні інструктори, а й українські. Свій досвід вони здобували на передовій у реальних бойових діях.

До слова, у 2020 році Міністерство оборони представить план захисту України, розробку якого доручив президент Володимир Зеленський.

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