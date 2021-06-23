На Майдані у Києві відкрили фотовиставку, присвячену біженцям

У Всесвітній день біженців, аби привернути увагу суспільства до проблеми вимушеного переміщення, на центральній площі країни було встановлено фотовиставку.

Світлини розповідають, як нові громадяни інтегруються в громади та стають їх рівноправними членами.

– Ми б хотіли привернути увагу, адже по всьому світу понад 80 млн біженців. Це майже в два рази більше, ніж населення України, – розповідає Кароліна Ліндхольм Біллінг, представник УВКБ ООН В Україні.

Організатором заходу стало Агентство ООН у справах біженців в Україні. На захід завітали не лише представники державних та громадських організацій, а й ті, що мають статус біженця чи переселенця.

Тож присутні говорили про важливість залучення біженців та внутрішньо переміщених осіб у громади, в такі галузі як охорона здоров’я, освіта, спорт. Адже разом ми зцілюємо, вчимося та перемагаємо, зазначають в Агентстві у справах біженців.

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