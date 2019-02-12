На Марс за $100 тис.: Ілон Маск спрогнозував ціну польоту на Червону планету
Всього за $100 тис. можна буде у майбутньому злітати на Марс.
Таку ціну спрогнозував винахідник Ілон Маск. Але говорив не про перші туристичні польоти, а про час, коли колонізація стане реальністю.
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За словами Маска польоти на Червону планету стануть буденністю. Вартість квитків спочатку буде півмільйона доларів, потім 100 тис., а далі ще нижче.
Він переконаний, що більшість людей в країнах з розвиненою економікою зможуть продати свій будинок на Землі й переїхати на Марс.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, кого відправлять та що можна робити на Червоній планеті.
2019-02-12
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