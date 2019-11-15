На межі з Кримом відкрили оновлені КПВВ Чонгар і Каланчак

В Херсонській області, на адмінкордоні з окупованим Кримом відкрили нові контрольно-перепускні пункти Каланчак та Чонгар.

На місці хитких модулів тепер міцні та просторі об’єкти, які почали зводити бюджетним коштом лише кілька місяців тому. А спромоглися не тільки дотриматися стислих термінів, а й суттєво зекономити.

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Щоправда, попри капітальність споруд, урядовці вкотре запевняють, що це не відгородження від анексованого півострова. А навпаки, сигнал кримцям про те, що Україна розвивається та стає комфортнішою.

Лише за два місяці тут відремонтували дорожнє покриття, тротуари та звели кілька капітальних споруд. Увесь КПВВ поділяється на режимну та сервісну зони, де з’явився ще й Центр надання адміністративних послуг.

На зведення капітальних КПВВ Чонгар та Каланчак з держбюджету планували витратити приблизно 100 млн грн. Щоправда, як запевняють чиновники, підрядникові вдалося суттєво скоротити витрати.

За проектом біля КПВВ Чонгар має бути ще й автобусна станція. Звести її чиновники пообіцяли за найближчі кілька тижнів. Утім, усі сподіваються, що весь комплекс тимчасовий, і як тільки Крим повернеться до України – КП стане непотрібним.

Нагадаємо, представник президента України в Криму Антон Кориневич під час брифінгу у Києві розповів, що ведеться тісне спілкування з людьми, які перебувають на окупованій Росією території.

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