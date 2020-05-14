На місці Дорогобузького городища йде будівництво, поліція веде розслідування

Приватна садиба на землях історичної пам’ятки. На Рівненщині виник конфлікт довкола території, яка є національною археологічною спадщиною часів Київської Русі. Унікальні землі, які під охороною держави приватизували для будівництва. Хто та навіщо привласнив Дорогобузьке городище, нині з’ясовують правоохоронці, але причетних до видавання документів на забудову знайти вкрай складно.

На початку 80-х городище зареєстрували як археологічну пам’ятку, яку охороняє держава. Будь-яке будівництво тут заборонене. Втім, нещодавно тут виросла приватна забудова.

Там, де колись жили нащадки Ярослава Мудрого та Рюриковичі, садибу зводить тутешній фермер. Високий паркан поставив за час карантину, кажуть місцеві. Зустрітися з журналістами відмовився, хоча телефоном запевнив – має на це усі документи, які отримав ще шість років тому. Натомість у сільраді від будівництва відхрещуються, мовляв, жодних дозволів на цю земельну ділянку не давали.

Обласні чиновники заявляють – будівництва не дозволяли. Тож тепер поліція розслідує службову недбалість. Якщо винних у привласненні пам’ятки культурної спадщини знайдуть, їм загрожує три роки обмеження волі. Фермера не виселять, а пам’ятки вже ніхто не відновить.

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