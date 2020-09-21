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На місці колонії в Одесі можуть побудувати новий ЖК – реакція людей

Міністерство юстиції України ініціювали великий продаж пенітенціарних закладів по всій країні. Першими містами, де продають колишні колонії, став Ірпінь та Одеса. Після них впродовж десяти років планують продати близько сотні об’єктів, і побудувати пенітенціарні заклади за межами міст чи в промисловій зоні.

У Мінюсті вирішили, що ремонтувати колонію задорого, тож територію продадуть.

Усього 6 га землі. Це вже друга пенітенціарна установа в Україні, яку виставляють на відкритий електронний аукціон ProZorro.

За програмою Мінюсту будівлі, розташовані на привабливих територіях, продадуть.

В Європі та Америці дедалі популярніше переформатування колишніх в’язниць у готелі. Наприклад, Ліберті Хотел у Бостоні: частину камер перетворили на фешенебельні номери, інші на ресторани та бутіки.

В Одесі ж, найімовірніше, кажуть експерти, на місці колонії з’явиться новий житловий комплекс. До такої реновації одесити ставляться неоднозначно.

Аукціон із продажу території колонії почнеться вже в жовтні. Частина вторгованих грошей залишиться в Мінюсті, а решта піде в бюджет.

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що всі кошти від продажу одеської колонії підуть на будівництво нової виправної установи області, але вже за межами Одеси.

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