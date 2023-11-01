Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
– Херсонщина: росіяни скинули вибухівку на літню жінку;
– На Херсонщині поліцейські евакуювали дві сім’ї з дітьми;
– На Миколаївщині підірвався комбайн;
– Мирний житель загинув унаслідок ворожого обстрілу одного із сіл Запорізької області;
– Війна на Близькому Сході – сюжет;
– Дороговартісну РЛС “Подлёт” вразили українські розвідники;
– ДБР та СБУ викрили злочинне угруповування працівників ТЦК у Києві;
– Нову поштову марку погасили на вокзалі у Києві;
– Борис Джонсон став голосом Київської кільцевої електрички.
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