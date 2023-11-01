На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023

– Херсонщина: росіяни скинули вибухівку на літню жінку;

– На Херсонщині поліцейські евакуювали дві сім’ї з дітьми;

– На Миколаївщині підірвався комбайн;

– Мирний житель загинув унаслідок ворожого обстрілу одного із сіл Запорізької області;

– Війна на Близькому Сході – сюжет;

– Дороговартісну РЛС “Подлёт” вразили українські розвідники;

– ДБР та СБУ викрили злочинне угруповування працівників ТЦК у Києві;

– Нову поштову марку погасили на вокзалі у Києві;

– Борис Джонсон став голосом Київської кільцевої електрички.

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