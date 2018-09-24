На Миколаївщині сирзавод незаконно скидає відходи у ставок

Сирзавод під Миколаєвом забруднює довкілля і отруює людей. Поруч із житловими будинками у Новій Одесі підприємство облаштувало біологічний ставок із відходами виробництва. Вода в ньому рожева і дуже тхне.

Жителі Нової Одеси задихаються від смороду з біоставка підприємства. Чотири гектари їдкої багнюки – всього за 50 метрів від осель.

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Попри припис райради сирзавод за 5 років не ліквідував ставок і продовжує скидати туди стоки. Паралельно відходи виробництва надходять до міської каналізації, що неочищеною скидається до річки Південний Буг.

За даними лабораторії Південно-Бузького басейнового управління, у стоках сирзаводу вміст нітритів перевищений у 83,5 рази, заліза – у 63, фосфатів – у 37,5 разів. Такі промислові відходи категорично не можна скидати до міської каналізації, – наголошують в обласному управлінні екології.

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Опубліковано Вересень, 24 в 20:03



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