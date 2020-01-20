На Миколаївщині третій рік будують басейн: терміни переносять, вартість зросла в 10 разів

На Миколаївщині третій рік будують басейн. Планували витратити 6 млн грн і запустити його за півроку. Але терміни здачі постійно переносять, а вартість будівництва зросла більше ніж в десять разів – до 73 млн грн.

Місцева влада нарікає на несумлінного підрядника. Правоохоронці розслідують ймовірну змову чиновників і будівельників у завищенні цін і розкраданні бюджетних грошей.

Докладніше – у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечні хабарі в будівництві.

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