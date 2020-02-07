На Миколаївщині вимагають від Кабміну скасувати додаткову плату за доставку газу

Міські ради Баштанки та Первомайську на Миколаївщини вимагають від Кабміну скасувати сплату за доставку газу. У приватному секторі газова мережа будувалась грошима людей і місцевих бюджетів. Тож, депутати вважають, що двічі оплачувати свою власність неприпустимо.

10 років тому 500 дворів села Добре скинулись грішми і провели собі газ. Кожна родина витратила тоді по $2 тис. Декому довелося для цього брати кредит у банку. Тепер мешканці села за доставку мусять платити 150 грн за місяць. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що введення в Україні двох окремих платіжок за газ, які відображатимуть тариф на транспортування і тариф на газ, було правильним кроком.

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