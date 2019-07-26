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На Миколаївському бронетанковому заводі оновили БТР-70 ДІ та БРДМ-2

Броньовані машини для українського війська стають потужнішими, комфортнішими та економними. На Миколаївському бронетанковому заводі оновили дві моделі БТР і БРДМ та розробили унікальні броньовані машини для армії, поліції і Нацгвардії.

БРДМ-2 має проїхати бездоріжжям і проплисти водою 150 км, перш ніж її передадуть до мотопіхотної бригади. Завод поставив на серійну БРДМ-2 тепловізорний комплекс, сучасні цифрові радіостанції та навігаційну апаратуру українського виробництва.

Бронемашина на базі БТР-70-ДІ отримала два економні дизельні двигуни Iveco. Броню посилили, додали кондиціонер. Вогневий захист – два кулемети: 14,5 та 7,62 мм.

Основа модернізації – корпуси від старих БТР і БРДМ. Їх броня все ще міцна. За п’ять років понад 400 списаних у війську машин отримали друге життя з новим обладнанням і озброєнням.

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Оригінальні розробки конструкторів заводу – броньовані машини Мангуст і Хазар. Вони мають високу прохідність, призначені для ведення розвідки боєм і вогневої підтримки бойових підрозділів. Легко долають водні перепони, мають економні двигуни і головне – додаткову броню.

На башті – бойовий модуль Фальконет з кулеметами, якими керують на відстані. Якщо Мангуст є лише в прототипі, то два Хазари вже чергують на кордоні. Інженери мріють, що ці машини працюватимуть також у поліції і в Національній гвардії.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Україна готує контракт із Канадою на поставки бронетехніки.

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