На Одещині вперше за 40 років ремонтують регіональну трасу Р-33

Траса регіонального значення Р-33 з’єднує Одеську та Вінницькі області. Вона нараховує 359 кілометрів та проходить через 11 районів. Та останні 40 років дорожнє полотно не ремонтували, й до недавніх пір дорога була справжнім випробуванням для водіїв.

Нині капітально ремонтують восьмикілометрову ділянку. 20 екскаваторів розчищають залишки старого покриття, щоб вже невдовзі постелити новий шар асфальту. Робітники працюють в засобах індивідуального захисту та дотримуються безпечної відстані. Докладніше у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, 80 млрд грн цього року планують виділити на ремонт доріг. З них лише 30 млрд грн на шляхи місцевого значення.

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