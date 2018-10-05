На передовій четверо поранених: останні новини з фронту

З Донбасу знову погані новини: маємо чотирьох поранених.

Напередодні двоє – на Горлівському напрямку. Там ворог гатив з гранатометів різних систем поблизу Шумів та Південного. І один – на Донецькому напрямку біля Мар’їнки.

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Сьогодні ще один наш захисник зазнав поранення біля Гнутового. Водночас за інформацією розвідки, трьох окупантів вдалося знищити і трьох поранити… І традиційно напруженою залишається ситуація на Авдіївській промзоні.

Армійці називають ситуацію напруженою, але контрольованою.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що сили ООС знищили на Донбасі 3-х бойовиків, є поранені

Опубліковано Жовтень, 05 в 20:25



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