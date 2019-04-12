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На передовій космічних технологій: як сьогодні працює КБ Південне

У День космонавтики свій 65-річний ювілей з дня заснування святкує Конструкторське бюро Південне, гігант вітчизняної космонавтики і оборонки.

Тутешні фахівці та інженери розробили найпотужніші ракети світу і вивели на орбіту понад тисячу супутників.

Конструктори Південного могли запускати ракети прямо із потяга. Його називали потягом-невидимкою, бо виявити його було так само важко, як підводний човен.

Сьогодні бюро, попри труднощі, намагається зберігати космічний потенціал держави.

Морський старт став одним із найгучніших успіхів Південного. А про ще більш фантастичну розробку бюро ніхто із глядачів майже не чув. Першу людину на Місяць міг доправити не американський, а український апарат – Блок Є. Саме на ньому радянський космонавт і мав досягти Місяця і на ньому ж повернутися на основний корабель. Безпосередньо над створенням цього місячного модуля працював майбутній президент України, а тоді конструктор та інженер Леонід Кучма.

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Від 60-х років упевнено, а сьогодні – всупереч усьому конструкторське бюро намагається бути на передовій космічних технологій, проектує космічні апарати на суперкомп’ютери, виготовляє їх на 3D принтері.

До слова, Леонід Кучма привітав КБ Південне з 65-річчям.

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