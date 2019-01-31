На підлозі калюжі, на стінах грибок: на Харківщині потопає школа

На Харківщині буквально потопає школа – з відлигою тони снігу полилися просто у класи, на підлозі калюжі, на стінах грибок, а прибиральниці не встигають виносити відра з водою.

Обурені батьки сьогодні прийшли до школи вимагати негайно забезпечити гідні умови освіти їхнім дітям – проблема, кажуть, існує вже з десяток років і вже втомилися писати листи чиновникам. У відповідь отримували лише відписки – немає грошей.

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Парадний вхід до новопокровської школи заблокований, через загрозу обвалу дітей пускають через запасний. Тут понад 400 учнів, доїжджають навіть із прилеглих сіл. На кожному поверсі однакова картина – прибиральниці вичерпують калюжі, міняють миски з водою та обурюються.

Разом із журналістами в школі з`являються і місцеві чиновники. Про катастрофічний стан закладу, кажуть, чують уперше. Потім зізнаються, таки знали, але грошей не було.

Нагадаємо, дах провис і сиплеться, а стіни – тріщать. У таких умовах змушені жити мешканці 12 квартир 3-поверхівки в центрі Івано-Франківська.

Опубліковано Cічень, 31 в 19:43



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