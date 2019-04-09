На полігоні Приазов’я пройшли змагання серед екіпажів ЗРГК Тунгуска

Війська протиповітряної оборони України вдосконалюють бойові навички. Сьогодні на полігоні Приазов’я за звання кращого змагалися екіпажі зенітних ракетно-гарматних комплексів Тунгуска.

12 секунд за нормативом, і екіпаж зенітного ракетно-гарматного комплексу готовий до виконання бойових завдань. Так звана Тунгуска призначена для боротьби з літаками, гелікоптерами та безпілотниками. А також може знешкоджувати легкоброньовані наземні та морські цілі за будь-якої погоди – вдень та вночі.

Окрім двох зенітних гармат калібром 30 міліметрів, Тунгуска має вісім керованих ракет, здатних влучати в ціль на відстані до 18 км та автоматично супроводжувати об’єкти на десять кілометрів.

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Екіпаж такого комплексу – 4 бійці. Для керування машиною необхідна тривала підготовка. Тож армійці постійно вдосконалюють свої навички. Сьогодні на полігоні неподалік Маріуполя змагалися 5 екіпажів із різних бригад Збройних сил України.

За легендою змагань, на українську територію проникають літаки та гелікоптери противника, які треба знищити. Із завданням усі 5 екіпажів впоралися за кілька секунди. Оцінка судді – добре.

Одразу після змагань усі зенітні ракетно-гарматні комплекси повертаються до своїх підрозділів і заступають на бойове чергування у зоні проведення операції об’єднаних сил.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що знайдені в Одесі російські ракети до ЗРК Печора віддадуть ЗСУ.

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