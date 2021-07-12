На позачергових виборах у Молдові лідирує партія президента Санду
11 липня у Молдові відбулися дострокові парламентські вибори, за результатами яких після опрацювання 92% бюлетенів лідирує партія чинного президента Майї Санду.
За даними Центральної виборчої комісії, її політична сила Дія та солідарність набрала понад 47% голосів і, очевидно, матиме монобільшість у новому парламенті.
Це важливо, адже жителі Молдови фактично обирали між євроінтеграцією та російським вектором. А від цього залежать і відносини з Україною.
На другому місці – проросійський блок соціалістів та комуністів на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном – понад 31%.
Із результатом 6,6% також проходить партія Шор, лідер якої перебуває у міжнародному розшуку.
Загалом 11 липня на парламентських виборах у Молдові проголосували 48% громадян – це майже 1,5 млн виборців.
28 квітня Санду підписала указ, котрим розпустила парламент Республіки Молдова та призначила позачергові вибори на 11 липня 2021 року.