На Прикарпатті люди відремонтували дорогу і захищають її від вантажівок

Самі зробили ремонт – а тепер самі боронять від руйнування. Не дочекавшись допомоги чиновників, жителі села Молодьків на Прикарпатті самотужки відремонтували дорогу. Зібрали гроші, хто скільки може, купили асфальт і залатали ями. А тепер ще й чергують на трасі і вдень, і вночі – щоб вантажівки не розбивали свіжо-зроблений шлях.

За два дні жителі Молодькова зібрали майже 100 тис. гривень і самі розпочали ремонт дороги.

Купили шість тонн асфальту. Та самотужки залатали 150 метрів зруйнованого шляху.

Удень частину розбитої дороги відновили, а надвечір у село заїхала колона вантажівок, які обслуговують довколишні нафтові свердловини.

Боячись, що дорогу знову зруйнують, селяни заблокували важковаговики.

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Два дні люди тримали машини в облозі. Поруч поліція – чергує, але не втручається. Представники фірми виправдовуються, жодних обмежувальних знаків на дорозі немає, тож їдуть, куди хочуть.

Місцеві кажуть – знак, що забороняє їхати цим шляхом, був. Та якось уночі зник.

Тут курсують не тільки великі машини з нафтопереробних підприємств, а й лісовози. Дорога обласного значення, веде до Манявського урочища. Перед виборами у центрі села полагодили 180 метрів і на тому зупинились, немає фінансування. Протяжність аварійної ділянки лише в Молодькові три з половиною кілометри.

Цього разу люди машини відпустили. І попросили в нафтовиків грошей на ремонт шляху. Ті обіцяли подумати. Та селяни більше покладаються все ж на себе – і далі збирають гроші на свою дорогу та сподіваються, що шляховики допоможуть хоча б технікою.

До слова, дороги за китайськими технологіями. Скільки Україна витратить на нові автостради.

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