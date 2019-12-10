На Прикарпатті та Рівненщині величезні борги по зарплаті – люди голодують

На Прикарпатті знову боргують зарплату. Страждають і медики, і освітяни. Аби привернути увагу до своєї проблеми, в Косові медики оголосили півгодинний страйк. Без зарплати вони вже три місяці.

Понад сотня лікарів вимагають погасити борги із зарплати. Сума сягла майже 8,5 млн грн. На відміну від держави, лікарям соромно, та як зарадити – не знають. Люди жаліються, що їм немає що їсти і немає коштів на утримання дітей.

За медреформою, на Прикарпатті запланований один госпітальний округ і п’ять багатопрофільних лікарень. Косівська – серед них. Аби якось втиснутись у субвенції держави, за останній рік уже звільнили майже сотню працівників. Щоб надавати якісні послуги, скорочувати штат уже більше не можна, – переконаний головний лікар закладу Дмитро Микитюк.

Лікарі планують їхати до голови облдержадміністрації. Заборгованість медикам на Прикарпатті критична – понад 95,5 млн грн. Це одна з найбільших заборгованостей в Україні.

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Готуються до протестів і медики на Рівненщині – там гроші отримали лише за жовтень. Минулого тижня Рівненщина отримала 31 млн грн., додатково виділені урядом на медицину. Аби повністю розрахуватися, треба ще 40 млн.

Дубенській лікарні перепало трохи більше 2 млн грн., до кінця року треба вдвічі більше. Чиновники радять тим лікарням, яким медичної субвенції не вистачає, оптимізувати свої заклади, бо гроші треба виділяти на пацієнта, а не на ліжко-місце.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Гончарук привіз на Львівщину потрійні зарплати та пообіцяв дати тепло.

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