На Прикарпатті в районі Бурштинської ТЕС випав чорний сніг

Сніг у Галичі, Бурштині та довколишніх селах почорнів за пів дня. Чорний сніг лежав два дні поспіль. Люди обурені, кажуть, до дрібної золи на підвіконні, машинах та одежі звикли. Але сніг такого кольору бачать вперше.

Люди звинувачують Бурштинську теплоелектростанцію. Тут працює дванадцять енергоблоків. У Бурштинській ТЕС від проблеми вкотре відхрестилися. В офіційні відповіді Фактам пишуть – винна погода.

– Висока вологість повітря та зміна погодних умов є чинниками, які впливають на концентрацію опадів в певних місцях. Це можуть бути тверді частинки продуктів горіння, які осіли в момент зміни напрямку вітру. Брудний сніг, як на території ОТГ, так і поза нею може виникати й від опалення твердим паливом котелень, заводів та інших будівель, які також функціонують в межах регіону.

Також відкидають закиди екологів, що упродовж цього року на ТЕС траплялися часті аварії, які призводили до зупинки блоків та пожеж. У листопаді за інформацією екологів – на підприємстві розірвало золопровід.

Аби приховати аварію, рідину із миш’яком, яка заполонила кілька гектарів, відкачали у водосховище. Екологи безсилі. На територію ТЕС їх не пускають рокам. За останніх півроку – чотири відмови.

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