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На Прикарпатті вщент згоріла дерев’яна церква XIX століття

На Прикарпатті вщент згоріла дерев’яна церква, збудована у XIX столітті.

Храм Пресвятої Діви Марії в селі Новоселиця спалахнув ввечері 19 серпня. Полум’я охопило всю споруду, упродовж 3 годин пожежні гасили вогонь.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: серед загиблих дитина і громадянка Австралії

Жертв і постраждалих немає, причину загорання встановлюють. Попередня версія – коротке замикання.

Нагадаємо, під Києвом у селі Крушинка сталася масштабна пожежа на птахофабриці.

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