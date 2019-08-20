На Прикарпатті вщент згоріла дерев’яна церква XIX століття

На Прикарпатті вщент згоріла дерев’яна церква, збудована у XIX столітті.

Храм Пресвятої Діви Марії в селі Новоселиця спалахнув ввечері 19 серпня. Полум’я охопило всю споруду, упродовж 3 годин пожежні гасили вогонь.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: серед загиблих дитина і громадянка Австралії

Жертв і постраждалих немає, причину загорання встановлюють. Попередня версія – коротке замикання.

Нагадаємо, під Києвом у селі Крушинка сталася масштабна пожежа на птахофабриці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.