На Прикарпатті закривають школи через брак фінансування

У двох гірських селах Івано-Франківської області пропонують закрити 10-11 класи через брак фінансування.

Громада отримала на освітню галузь понад 70 млн субвенції, але не вистачає щонайменше 5 млн. Причина в тому, що у формулі розрахунку державної допомоги не враховані особливості гірських районів, зокрема віддаленість сіл та бездоріжжя.

Так, у селі Поляниця школа розташована в приміщенні, де мав бути клуб. Тут навчаються півтисячі дітей із двох сіл. Туалети – досі надворі, їдальні взагалі немає.

За словами начальника управління освіти Болехівської міської ради Богдана Мельника, зменшення школи на два класи дасть економію більше п’яти ставок.

Якщо старші класи скоротять, дітей доведеться возити бездоріжжям за 10 км.

Чиновники обіцяють організувати довезення, але як – не пояснюють. На вісім шкіл, де вчаться три тисячі дітей, – усього чотири шкільних автобуси.

Батьки ж пропонують заощадити на педагогах – скоротити пенсіонерів і замість роздріблених ставок набрати повні.

Поки ж громади розраховують на щорічний перерозподіл освітніх коштів. Тоді буде шанс отримати додаткові гроші. Та чи буде це цього року – невідомо.

Відновлення українських сіл

9 березня президент України Володимир Зеленський під час під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм анонсував програму відновлення українських сіл.

За словами глави держави, наразі влада готує 1,6 тис. інфраструктурних проектів.

Програма розрахована приблизно на 9-10 років. Половину з них, 500-600, реалізують за 3,5-4 роки.

Для відродження українського села, на переконання Володимира Зеленського, необхідно подбати про робочі місця та відновлення інфраструктури в сільській місцевості.

Фото: Depositphotos

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