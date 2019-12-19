На пункті пропуску Каланчак після реконструкції відкрили КПВВ

На пункті пропуску Каланчак на межі з окупованим Кримом після реконструкції відкрили сервісну зону, тут з’явились комфортні умови для прикордонників і подорожуючих. Поставили сучасне обладнання, утеплили приміщення. Зробили сучасні туалети, автостанцію і центр надання адміністративних послуг.

Ще чотири місяці тому тут було поле та кілька вагончиків, де працювали прикордонники та митники. Жодного кафе та навіть кіоску. Люди, що перетинали адмінмежу з окупованим півостровом, ламали на доріжках для пішоходів колеса валіз. Тепер все змінилося.

Олександр з Криму, уже п’ять років щомісяця їздить до родичів і друзів на материкову частина України. Раніше люди у черзі до вікна прикордонника стояла просто неба. У спеку, мороз і під дощем.

Через відсутність елементарних умов потерпали не лише люди, які перетинали КПВВ, а й прикордонники з митникам.

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Режимна зона КПВВ працює місяць, нині черга дійшла до сервісної зони. Без формального розрізання червоної стрічки, а опублікованим селфі у соцмережі урядовці відкривають центр надання адміністративних послуг, і їх тут буде 140 видів.

Пропускна здатність усієї сервіс-зони Каланчака – тисяча людей на добу. Щоправда, автостанція, з якої можна буде рушити автобусом до Херсона, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та навіть Києва, поки порожня. Тривають переговори з перевізниками. Та поруч уже зупиняються приватні рейси. Пункт пропуску тут не назавжди, заспокоюють урядовці.

Режимні зони КПВВ відкрили місяць тому заради комфорту людей. На реконструкцію пункту Каланчак Укрзалізниця витратила на 30% менше грошей, ніж планувалось – 72 млн грн. Ще стільки ж коштувало облаштування пункту пропуску Чонгар. Але ці об’єкти з легкістю демонтують – щойно Крим повернеться Україні.

Факти ICTV раніше писали про те, що між мостом на КПВВ у Станиці Луганській запустили безкоштовний електрокар.

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