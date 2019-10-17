На ремонт лікарні грошей немає: у Полтаві відкрили водограй за $1 млн

У Полтаві реконструювали фонтан за $1 млн. При цьому у місті розвалюється лікарня, парк в руїнах, а каналізація зношена на 99%. Та на міську інфраструктуру влада не виділила жодних коштів.

Фонтан урочисто відкрили на день міста 23 вересня, але вже консервують на зимовий період. Водограй у парку Незалежності полтавців здебільшого шокував.

Полтавці самі просили реконструювати фонтан і навіть створили петицію на сайті міськради. Мріяли про красивий водограй зі світломузичним 3D-шоу. Натомість за мільйон доларів отримали невеликий п`ятачок із підсвіткою.

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Попри це у Полтаві багато інших місць, де необхідний ремонт та фінансування. Один із парків у центрі міста, який у народі називають алкопарк, через те, що там збираються пияки. Там майже немає лавок, доріжки в руїнах, а ліхтарі ніколи не світяться.

Каналізаційна система в місті відпрацьована на 99%, громадський транспорт іржавий, історичні будівлі в руїнах, дитячі майданчики переважно знищені. А міська лікарня має дірявий дах, який медики латали матрацами, а покрівлю підперли колодами.

На ремонт треба 5 млн грн, а це п`ята частина вартості диво-фонтана. Гроші просили в мерії, але там не дали ні копійки, бо ж коштів бракує. А на водограй розщедрилися – хотіли облаштувати полтавцям зону комфорту.

Дорожнечею полтавського фонтана зацікавились і правоохоронці. Якщо виявиться, що так відмили гроші громади, то винні можуть сісти за грати на 5 років.

Нагадаємо, у Полтаві згоріла складська будівля Нової пошти.

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