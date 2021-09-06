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Дмитро Кудрявцев |

На реставрацію костелу Святого Миколая після пожежі потрібно 75 млн гривень

На відновлення костелу Святого Миколая в Києві після пожежі буде потрібно щонайменше 75 млн гривень.

Це лише попередні підрахунки фахівців Міністерства культури, які очікують експертну оцінку від представників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому великі компанії, банки та окремі меценати вже пожертвували на відновлювальні роботи 25 млн, які акумулюються на офіційному рахунку.

– У нас вже є графік, згідно з яким ми зможемо розпочати ремонт вже у жовтні. Після всіх необхідних перевірок і ремонту покрівлі. Також буде відновлено тендерну процедуру, для проведення робіт з реставрації фасаду, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зокрема, головний зал костелу залито водою, знищено крісла, а зі стелі впала величезна люстра.

Крім того, дотла вигорів орган, який відновленню не підлягає, а на його місце потрібно купляти новий.

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Працівникам будинку органної музики, який останні 40 років ділить приміщення разом з римо-католицькою парафією, знайшли тимчасове приміщення.

Священикам рекомендували тимчасово проводити служби у дворі, до тих пір, поки не переконаються, що суміжні приміщення храму безпечні.

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