На Рівненщині агрофірма переорала чужі землі – селяни викликали полицію

Жителі села Чаква на Рівненщині звинувачують агрофірму в захопленні їхніх земель. Кажуть, що вони тихцем переорали людські паї. А мали право лише на ділянки, з власниками яких уклали договір оренди.

На руках у людей акти на землю. Та, попри це, там де раніше були їхні сінокоси та городи – тепер одне суцільне переоране поле. Де чия межа за планом – тепер не видно.

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Рік тому на сільські землі накинула оком агрофірма з сусіднього села. А сільська рада, замість того аби організувати зустріч для селян, дала так званому інвестору план земель та разом ходили по дворах, пропонуючи укласти договір оренди. Пропонували за один пай в два гектари 300 кг зерна на рік. Хтось віддав землю, а хтось і не погодився.

Та, попри відмови селян, агрофірма переорала все поле – і з орендованими, і з неорендованими паями. У сільраді тепер виправдовуються, мовляв, вийшло непорозуміння. З півтисячі сільських гектарів агрофірма 150 переорала. Жодних документів сільський голова не має. Що там вирощуватимуть – теж не знає.

Обурені селяни викликали поліцію. Люди кажуть, що агрофірма захоплює землі не вперше, і особливо про них не дбає. Вирощує виснажуючі культури та й ще щедро поливає гербіцидами. Тепер люди чекають на справедливе слідство. І спустити справу на гальма не дозволять, адже земля – це чи не єдине, що мають селяни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи потрібен земельний референдум і на що він впливатиме.

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